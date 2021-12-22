Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuş! "Bu bir skandal" diyerek isyan etti: Midemi almışlar!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:37

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuş! "Bu bir skandal" diyerek isyan etti: Midemi almışlar!

Ünlü sunucu Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, adeta ölüm kalım savaşı veriyor. Organları iflas etmek üzere olan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için yeniden ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyon sonrası dün "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanan Seren Serengil, son sağlık durumunu anlattı.

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuş! Bu bir skandal diyerek isyan etti: Midemi almışlar!

Zayıflık uğruna sağlığından olan Seren Serengil'in sağlık durumu merak ediliyor.

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuş! Bu bir skandal diyerek isyan etti: Midemi almışlar!

Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, geçen günlerde bir kez daha ameliyat oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuş! Bu bir skandal diyerek isyan etti: Midemi almışlar!

Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından dün "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanarak sağlığı hakkında son durumu anlattı.

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuş! Bu bir skandal diyerek isyan etti: Midemi almışlar!

Serengil, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıkladı: "Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz.

Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuş! Bu bir skandal diyerek isyan etti: Midemi almışlar!

Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: 'Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.' Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım."

SON DAKİKA