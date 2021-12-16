Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:28Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:35
Seren Serengil'in ameliyat öncesi 'rıza' videosu çekildi! "Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!"
Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler peş peşe geliyor. Zayıflık uğruna art arda ameliyat olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil, her geçen gün eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere. Yarın sabah ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil, risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıkladı. Ameliyat öncesinde rıza videosu çekildiğini de canlı yayında böyle anlattı...