Seren Serengil'in ameliyat öncesi 'rıza' videosu çekildi! "Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!"

"ÜNLÜ OLDUĞUM İÇİN..."

Canlı yayında ameliyatıyla ilgili bilgilendirme yapan Seren Serengil, "Dediğim gibi dün doktor çağırdı beni görüntülü onayımı aldılar. Riskli bir ameliyat olduğunu baştan beri söylüyordu. Doktor için de çok zor, ünlü olduğum için onlar da sorumluluk almak istemiyor. Kimse yapmak istemiyor ameliyatımı.