Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seren Serengil'in ameliyat öncesi 'rıza' videosu çekildi! "Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!"
Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:35

Seren Serengil'in ameliyat öncesi 'rıza' videosu çekildi! "Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!"

Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler peş peşe geliyor. Zayıflık uğruna art arda ameliyat olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil, her geçen gün eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere. Yarın sabah ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil, risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıkladı. Ameliyat öncesinde rıza videosu çekildiğini de canlı yayında böyle anlattı...

Seren Serengil’in ameliyat öncesi ’rıza’ videosu çekildi! Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!

"Söylemezsem Olmaz" programında yorumcu olan Seren Serengil, cuma günü sağlığı için çok önemli bir ameliyata gireceğini canlı yayında açıkladı.

Seren Serengil’in ameliyat öncesi ’rıza’ videosu çekildi! Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!

Dumping sendromu yaşayan ve yanlış ameliyat olup sağılğını kaybeden Serengil ameliyat öncesindeki son canlı yayınında korkularını dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seren Serengil’in ameliyat öncesi ’rıza’ videosu çekildi! Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!

Seren Serengil, doktorların da korktuğunu söyledi. Ameliyat öncesinde birçok doktorla görüştüğünü ve doktorların risk içermesi nedeniyle sorumluluk almak istemediğini söyleyen Seren Serengil, ameliyat olacağı hastanede rıza videosunun çekildiğini belirtti.

Seren Serengil’in ameliyat öncesi ’rıza’ videosu çekildi! Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!

"ÜNLÜ OLDUĞUM İÇİN..."

Canlı yayında ameliyatıyla ilgili bilgilendirme yapan Seren Serengil, "Dediğim gibi dün doktor çağırdı beni görüntülü onayımı aldılar. Riskli bir ameliyat olduğunu baştan beri söylüyordu. Doktor için de çok zor, ünlü olduğum için onlar da sorumluluk almak istemiyor. Kimse yapmak istemiyor ameliyatımı.

Seren Serengil’in ameliyat öncesi ’rıza’ videosu çekildi! Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!

Bütün olabilecek her şeyden bahsetti. Ne yapacağını da bilmiyor. Bir önceki doktorum ve hastane ısrarla ameliyat videomu vermediği için içeride mide ameliyatı mı olacak revizyon ameliyatı mı olacak orada göreceğiz" dedi.

SON DAKİKA