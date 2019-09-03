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  • Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

Magazin gündeminin sık konuşulan ismi 'in annesi Nevin Teoman'ı görenler şoke oluyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil eşi 'le boşanma arefesinde olmasıyla gündemde olmaya devam ediyor. Son olarak Eşi Yaşar İpek ile yaşadığı tartışmalar sonrası hastaneye kaldırılan Seren Serengil, bebeğini kaybetmişti. 48 yaşındaki Seren Serengil'in annesiyle olan fotoğrafları ise sosyal medyada oldukça merak konusu oldu. Dizi ve filmlerde oynanan ünlüler, sesleriyle kendilerine hayran bırakan şarkıcılar anneleriyle çekildikleri pozlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Seren Serengil'in güzelliğini ise kimden aldığı belli oldu. İşte Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri…

Giriş Tarihi: 03.09.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 22:20
Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

Gündemden düşmeyen ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu 'in annesi Nevin Teoman'ı görenler ise hayrete düşüyor. Seren Serengil şu şıralar eşi 'le boşanma arefesini yaşıyor. Bilindiği üzere Seren Serengil ile Yaşar İpek geçtiğimiz yıl evlenmişti. Üç düğün yapan çift, mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıkladı. Seren Serengil'in annesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu 'in kızı olan Serengil 6 Nisan 1971 doğumludur. İşte Seren Serengil başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin anneleriyle olan fotoğrafları…

Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

EMINA JAHOVIC

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Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

PELİN KARAHAN

Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

HANDE ERÇEL

Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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