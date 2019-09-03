Seren Serengil’in annesini görenler gözlerine inanamadı! Bu benzerlik şaşırttı…

Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ı görenler şoke oluyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil eşi Yaşar İpek'le boşanma arefesinde olmasıyla gündemde olmaya devam ediyor. Son olarak Eşi Yaşar İpek ile yaşadığı tartışmalar sonrası hastaneye kaldırılan Seren Serengil, bebeğini kaybetmişti. 48 yaşındaki Seren Serengil'in annesiyle olan fotoğrafları ise sosyal medyada oldukça merak konusu oldu. Dizi ve filmlerde oynanan ünlüler, sesleriyle kendilerine hayran bırakan şarkıcılar anneleriyle çekildikleri pozlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Seren Serengil'in güzelliğini ise kimden aldığı belli oldu. İşte Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri…