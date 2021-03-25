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Seren Serengil'in hayatta kalma savaşı: Kasları eriyen Seren Serengil'in ani kilo kaybıyla başı dertte!
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, son dönemde 'Dumping Sendromu' hastalığıyla gündemde. Zayıflamak için peş peşe mide ameliyatları geçiren Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşünce sevenlerini korkutmuştu. "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek durumunun kötü olduğunu açıklayan Serengil, bir süredir tedavi görüyordu. Aldığı iki buçuk kiloyu geri verip yeniden kötüleşen Serengil, hayatta kalmak için neler yaptığını anlattı. Sunucu, öğünlerini bol bol yiyip günde 16 ilaç içtiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.03.2021
12:13
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
12:17
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