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'in hayatta kalma savaşı: Kasları eriyen Seren Serengil'in ani kilo kaybıyla başı dertte!

Ünlü sunucu ve şarkıcı , son dönemde '' hastalığıyla gündemde. Zayıflamak için peş peşe mide ameliyatları geçiren Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşünce sevenlerini korkutmuştu. "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek durumunun kötü olduğunu açıklayan Serengil, bir süredir tedavi görüyordu. Aldığı iki buçuk kiloyu geri verip yeniden kötüleşen Serengil, hayatta kalmak için neler yaptığını anlattı. Sunucu, öğünlerini bol bol yiyip günde 16 ilaç içtiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 12:17
Seren Serengil'in hayatta kalma savaşı: Kasları eriyen Seren Serengil'in ani kilo kaybıyla başı dertte!

2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen , adı verilen hastalığa yakalanmıştı.

Seren Serengil'in hayatta kalma savaşı: Kasları eriyen Seren Serengil'in ani kilo kaybıyla başı dertte!

"Eğer tedavi olmazsam yazı göremem" diyerek hayranlarını korkutan Serengil, bir süredir tedavi görüyordu.

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Seren Serengil'in hayatta kalma savaşı: Kasları eriyen Seren Serengil'in ani kilo kaybıyla başı dertte!

Özel serum takviyeleriyle tedavi gören , iki buçuk kilo almış ve durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

Seren Serengil'in hayatta kalma savaşı: Kasları eriyen Seren Serengil'in ani kilo kaybıyla başı dertte!

HASTALIĞI NÜKSETTİ

Ancak 49 yaşındaki sunucu, birkaç gün önce "Tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor" demişti.

Seren Serengil'in hayatta kalma savaşı: Kasları eriyen Seren Serengil'in ani kilo kaybıyla başı dertte!

Takvim'in haberine göre; hayatta kalmak için kilo alması gereken Serengil, bunun için elinden ne geliyorsa yapmaya başladı.

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