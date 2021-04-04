Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay sarı saçlarını savurdu havalı pozlarıyla ilgi odağı oldu! Serenay Sarıkaya “Sürpriz” yaptı sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 09:58

Serenay sarı saçlarını savurdu pozlarıyla ilgi odağı oldu! ” yaptı yıkıldı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımla yağmuruna tutuldu. Serenay Sarıkaya'nın "" notuyla paylaştığı pozlara ilgi odağı oldu. Oyuncunun reklam yüzü olduğu markası için objektif karşısına geçtiği öğrenildi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Serenay sarı saçlarını savurdu havalı pozlarıyla ilgi odağı oldu! Serenay Sarıkaya “Sürpriz” yaptı sosyal medya yıkıldı!

Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri olan ve ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan yine gündem oldu.

Serenay sarı saçlarını savurdu havalı pozlarıyla ilgi odağı oldu! Serenay Sarıkaya “Sürpriz” yaptı sosyal medya yıkıldı!

Yeni bir proje ile ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olan şu sıralar paylaşımlarıyla gündemde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay sarı saçlarını savurdu havalı pozlarıyla ilgi odağı oldu! Serenay Sarıkaya “Sürpriz” yaptı sosyal medya yıkıldı!

şu sıralar sosyal medyada bolca vakit geçiriyor.

Serenay sarı saçlarını savurdu havalı pozlarıyla ilgi odağı oldu! Serenay Sarıkaya “Sürpriz” yaptı sosyal medya yıkıldı!

Instagram hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncu kendine hayran bıraktı.

Serenay sarı saçlarını savurdu havalı pozlarıyla ilgi odağı oldu! Serenay Sarıkaya “Sürpriz” yaptı sosyal medya yıkıldı!

hem özel hayatı hem de kariyer hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA