HaberlerGaleriSerenay Sarıkaya "Arkadaşız" demişti fena yakalandı! Oyuncu Serenay Sarıkaya 1 aydır iş adamının çiftliğinde yaşıyor!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 10:09Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 10:38
Serenay Sarıkaya "Arkadaşız" demişti fena yakalandı! Oyuncu Serenay Sarıkaya 1 aydır iş adamının çiftliğinde yaşıyor!
Serenay Sarıkaya geçtiğimiz ay Göcek'te iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz ile iilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşca büyük olan Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Serenay Sarıkaya, 'Arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki çiftlik evinde görüntülendi. Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı. İşte Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın samimi halleri...