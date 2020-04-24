Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Ne yaptı, ne giydi, ne söyledi? diye sürekli merak edilen Serenay Sarıkaya'nın Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi var. Paylaşımlarına rekor beğeni gelen Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı. 23 Nisan'ı kutladığı çocukluk fotoğrafı ile Serenay Sarıkaya yine ilgi odağı oldu. İşte Cem Yılmaz'ın kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...