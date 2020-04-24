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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!

çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!

ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Ne yaptı, ne giydi, ne söyledi? diye sürekli merak edilen Serenay Sarıkaya'nın 'da 10 milyona yakın takipçisi var. Paylaşımlarına rekor beğeni gelen Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı. 23 Nisan'ı kutladığı çocukluk fotoğrafı ile Serenay Sarıkaya yine ilgi odağı oldu. İşte Cem Yılmaz'ın kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi ...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:28
Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!

ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Ne yaptı, ne giydi, ne söyledi? diye sürekli merak edilen Serenay Sarıkaya'nın 'da 10 milyona yakın takipçisi var. Paylaşımlarına rekor beğeni gelen Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı. 23 Nisan'ı kutladığı çocukluk fotoğrafı ile Serenay Sarıkaya yine ilgi odağı oldu. İşte Cem Yılmaz'ın kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!

KIVANÇ TATLITUĞ

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Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!
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Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!

ANGELINA JOLIE

Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!
Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!
Serenay Sarıkaya çocukluğuna gitti... Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına hayranları bayıldı!

NEHİR ERDOĞAN

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