Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
16:43
Serenay Sarıkaya eski sevgilileriyle pişti oldu! Gecede kimler geldi kimler geçti...
Şimdilerde Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, gündemden düşmüyor. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti. Taze aşıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele yakalanmıştı. Son olarak Serenay Sarıkaya Etiler'de gerçekleşen bir davete katıldı. Eski sevgililer Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, aynı mekanda pişti oldu. Bürsin, yaklaşık dört yıl süren birlikteliğin ardından 2019'da yolları ayrılan Serenay hakkında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.