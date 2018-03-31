Serenay Sarıkaya: Evliliğe hazırım

Kerem Bürsin'e açık mesaj! Evlenmek için çok küçüğüm diyen Serenay Sarıkaya, kararını değiştirdi. Kerem Bürsin'le uzun süredir beraber olan güzel oyuncu Sarıkaya, evliliğe hazır olduğunu söyledi Her fırsatta 'Evlenmek için çok küçüğüm' diyen Serenay Sarıkaya, evliliğe yeşil ışık yaktı. Kerem Bürsin'le uzun süredir beraber olan güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya'nın defilesini izlemeye gitti. Sportif ve şık tarzıyla organizasyonda dikkat çeken Sarıkaya'ya 'Evlilik planlarınız var mı?' sorusu yöneltildi. Her zaman bu konuda çekimser konusan Sarıkaya, bu sefer net konuştu. Sarıkaya, Henüz bir plan yapmadık. Bu konularda çok planlı gitmeyi seven birisi değilim ama her şeye de hazırlıklıyım diyerek sürpriz bir haberle sevenlerini mutlu edeceğini ima etti. Mankenlik mesleğini yarıda bırakarak oyunculuk sektörüne geçiş yapan Sarıkaya, 'Podyumları özlediniz mi?' sorusuna Podyumu özlemedim, ben oyunculuğu seviyorum'' diyerek kararında mutlu olduğunu dile getirdi. (Kaynak: Akşam)