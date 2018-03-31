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: Evliliğe hazırım

Giriş Tarihi: 31.03.2018 19:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 20:03
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: Evliliğe hazırım
Serenay Sarıkaya: Evliliğe hazırım

Kerem Bürsin'e açık mesaj! "Evlenmek için çok küçüğüm" diyen , kararını değiştirdi. Kerem Bürsin'le uzun süredir beraber olan güzel oyuncu Sarıkaya, evliliğe hazır olduğunu söyledi

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: Evliliğe hazırım
Serenay Sarıkaya: Evliliğe hazırım

Her fırsatta 'Evlenmek için çok küçüğüm' diyen , evliliğe yeşil ışık yaktı.

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: Evliliğe hazırım
Serenay Sarıkaya: Evliliğe hazırım

Kerem Bürsin'le uzun süredir beraber olan güzel oyuncu, 'nın defilesini izlemeye gitti.

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: Evliliğe hazırım
Serenay Sarıkaya: Evliliğe hazırım

Sportif ve şık tarzıyla organizasyonda dikkat çeken Sarıkaya'ya 'Evlilik planlarınız var mı?' sorusu yöneltildi.

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: Evliliğe hazırım
Serenay Sarıkaya: Evliliğe hazırım

Her zaman bu konuda çekimser konusan Sarıkaya, bu sefer net konuştu.

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: Evliliğe hazırım
Serenay Sarıkaya: Evliliğe hazırım

Sarıkaya, "Henüz bir plan yapmadık. Bu konularda çok planlı gitmeyi seven birisi değilim ama her şeye de hazırlıklıyım" diyerek sürpriz bir haberle sevenlerini mutlu edeceğini ima etti.

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: Evliliğe hazırım
Serenay Sarıkaya: Evliliğe hazırım

Mankenlik mesleğini yarıda bırakarak oyunculuk sektörüne geçiş yapan Sarıkaya, 'Podyumları özlediniz mi?' sorusuna "Podyumu özlemedim, ben oyunculuğu seviyorum'' diyerek kararında mutlu olduğunu dile getirdi.

(Kaynak: Akşam)

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