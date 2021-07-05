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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya hasır şapkasıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Doğal güzel Serenay ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:49

Serenay Sarıkaya hasır şapkasıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Doğal güzel Serenay ilgi odağı oldu

Hem iş hem aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı. Hasır şapkasıyla poz veren Serenay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya, hasır şapkası ve doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti.

Serenay Sarıkaya hasır şapkasıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Doğal güzel Serenay ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor.

Serenay Sarıkaya hasır şapkasıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Doğal güzel Serenay ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

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Serenay Sarıkaya hasır şapkasıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Doğal güzel Serenay ilgi odağı oldu

Hasır şapkasıyla poz veren Serenay, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Serenay Sarıkaya hasır şapkasıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Doğal güzel Serenay ilgi odağı oldu

İş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Serenay Sarıkaya hasır şapkasıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Doğal güzel Serenay ilgi odağı oldu

Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya, hasır şapkası ve doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti.

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