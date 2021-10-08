Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel pişti olunca sosyal medya fena çalkalandı! En çok hangisine yakıştı?

Şahmeran dizisi ile geri dönenmeye hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya paylaşımlarına hız verdi. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya dünyaca ünlü Bvlgari markasının Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmayı başardı. Markanın ürünleri ile poz veren Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımları sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Serenay Sarıkaya'nın pozlarının güzelliğinin yanı sıra dikkat çeken bir detay ise eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni aşkı Hande Erçel ile pişti olması idi. İki güzel oyuncunun fanları Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel'i kıyaslayarak "Hangisine daha çok yakıştı?" yarışı yaptı. İşte Kerem Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya ile yeni aşkı Hande Erçel'in pişti olduğu pozları...