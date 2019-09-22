Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuk başarısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri olan güzel oyuncuyu görenler bir daha dönüp bakıyor. Alice Müzikali ile sahnelerde yerini alan, oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya sosyal medya adreslerini de oldukça etkili ve başarılı kullanan ünlüler arasında. Son olarak paylaştığı fotoğraf ile görenlerin ağzını açık bıraktıracak yıldız yoğun iş temposu olsa da kendini ihmal etmiyor. Her daim sadeliği ve güzelliği ile konuşulan genç oyuncunun son olarak paylaştığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Fiziği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya başta olmak üzere işte ünlü isimlerin boyları…