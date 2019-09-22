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  • Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü oyuncu güzelliği ve oyunculuk başarısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri olan güzel oyuncuyu görenler bir daha dönüp bakıyor. Alice Müzikali ile sahnelerde yerini alan, oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya sosyal medya adreslerini de oldukça etkili ve başarılı kullanan ünlüler arasında. Son olarak paylaştığı fotoğraf ile görenlerin ağzını açık bıraktıracak yıldız yoğun iş temposu olsa da kendini ihmal etmiyor. Her daim sadeliği ve güzelliği ile konuşulan genç oyuncunun son olarak paylaştığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Fiziği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya başta olmak üzere işte

Giriş Tarihi: 22.09.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 17:00
Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

sosyal medyadan verdiği pozlarla son zamanlarda gündemden düşmüyor. Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyada büyük beğeni alan genç oyuncu her daim adından sıkça söz ettiriyor. 1 Temmuz 1991 yılında doğan ve uzun yıllar modellik yapan, aynı zamanda güzellik yarışmaları ile gündeme gelen Serenay Sarıkaya başta olmak üzere işte

Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 177 CM

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Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
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Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

Serenay Sarıkaya nefesleri kesti! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
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