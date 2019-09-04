Serenay Sarıkaya öyle bir şey giydi ki... Tayt modasına uyan Serenay Sarıkaya hiç beğenilmedi!

Son yılların adından en çok bahsettiren oyuncularından Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyada daha çok boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın her anı merak ediliyor. Güzel bir yaz sezonu geçiren Serenay Sarıkaya bol bol tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi. Tatile ara veren ve Alice müzikali için yeniden kollarını sıvayan oyuncu Serenay Sarıkaya geçen gün bir AVM'de görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın tayt modasına uyduğu gözlenen fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı. Hayranlarının beğenmediği Serenay Sarıkaya'nın seçimine "bu sefer olmamış" yorumları yapıldı. Serenay Sarıkaya'nın çizgili gömlek altına giydiği kısa taytı güzel oyuncunun fiziğine yakıştırılmadı. Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü almıştı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım atan Serenay Sarıkaya güzelliği ve düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi var. Serenay Sarıkaya spora çok düşkün. Spor yaparken çektiği fotoğrafları da daha önceleri paylaşan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın düzgün fiziğinin sırrı düzenli olarak yaptığı sporda saklı gibi... İşte Serenay Sarıkaya'nın beğenilmeyen son paylaşımıyla birlikte spor fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin spor fotoğrafları...