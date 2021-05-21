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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya siyah mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’
Giriş Tarihi: 20.05.2021 05:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 06:34

siyah taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’

Güzel oyuncu 'nın hesabından paylaştığı pozlarına ve yağdı. siyah taytıyla poz veren Serenay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İş insanı ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. 'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya, siyah mini taytıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Telefonunu ayarlayarak pozlar veren Serenay Sarıkaya, "Kelebekler kadar özgürüm" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya siyah mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’

Ünlü oyuncu , sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımı, arkadaşları ve takipçileri tarafından yağmuruna tutuldu.

Serenay Sarıkaya siyah mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’

Rol aldığı diziler kadar yaşadığı aşklarla da konuşulan ünlü oyuncu 'nın son olarak iş insanı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Serenay Sarıkaya siyah mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’

MAVİ BARDAK DETAYINI YAKALADILAR

Oyuncunun hayranları, Sarıkaya'nın daha önce çektiği fotoğraftaki mavi bardak ile Demirhisar'ın evindeki bardağın aynı olması detayını yakalayarak, aşk iddialarına destek vermişti.

Serenay Sarıkaya siyah mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Konuyla ilgili hiç konuşmayan , suskunluğu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bozdu. Sarıkaya hesabından dikkat çeken pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın paylaştığı iki fotoğraf, başta arkadaşları olmak üzere takipçileri tarafından yağmuruna tutuldu.

Serenay Sarıkaya siyah mini taytıyla poz verdi sosyal medya çalkalandı! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’

İşte Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı o pozlar:

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