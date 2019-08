Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla ünlüleri mest etti! Serenay Sarıkaya'ya o ünlü isimden "offf" mesajı!

Son yılların adından en çok bahsettiren oyuncularından Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyada daha çok boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın her anı merak ediliyor. Yıl boyunca çok yorulduğunu dile getiren Serenay Sarıkaya şu sılar tatilin tadını çıkarıyor. Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü almıştı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım atan Serenay Sarıkaya güzelliği ve düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi var. Seranay'ın takipçileriyle paylaştığı son fotoğrafına ünlü isimler de kayıtsız kalamadı. Birçok ünlü isimden övgü dolu yorumlar gelen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımına Burcu Esmersoy'dan "OFFF" gelirken, Sibel Can da "Prensesim" yorumunu yaptı. Peki güzelliğine ünlülerin bile mest olduğu Serenay Sarıkaya kaç yaşında biliyor musunuz? İşte güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yaşları galerimiz…