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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya tepkiler sonrası yardıma koşunca... Demet Akalın'dan olay yorum!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:27

Serenay Sarıkaya tepkiler sonrası yardıma koşunca... Demet Akalın'dan olay yorum!

Kahramanmaraş merkez üssünde gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, çok sayıda can aldı. Tüm Türkiye bu acı günde tek yürek oldu, yaralarını sarmaya çalışıyor. Sanat dünyasında da pek çok ünlü isim sahadan ve sosyal medyadan destek sağlıyor. Bazı isimlerin sessizliği ise tepkilere neden oldu. Oyuncu Serenay Sarıkaya da tepki çeken isimlerden biriydi. Sarıkaya, günler sonra gelen yardımı sebebiyle bazılarının eleştirisine maruz kaldı. En büyük tepkilerden birini de Demet Akalın verdi. Akalın, Serenay Sarıkaya'ya ağır yüklendi.

Serenay Sarıkaya tepkiler sonrası yardıma koşunca... Demet Akalın’dan olay yorum!

Türkiye, 6 Şubat günü saat 04:17'de büyük bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7'lik deprem büyük bir yıkıma sebep oldu. Ardından gelen 7.6'lık deprem de yürekleri dağladı. Bu süreçte tek yürek olan sanat dünyası, yardım ve destek paylaşımlarına kenetlenerek harekete geçti.

Serenay Sarıkaya tepkiler sonrası yardıma koşunca... Demet Akalın’dan olay yorum!

Ancak bazı oyuncuların sessiz kalması tepkilere neden oldu. O isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya, suskunluğu ile dikkat çekerken eleştirilerin hedefi oldu.

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Serenay Sarıkaya tepkiler sonrası yardıma koşunca... Demet Akalın’dan olay yorum!

Instagram hesabından açıklamada bulunan Sarıkaya, "Acı büyük olunca öfke de büyük oluyor. Anlıyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Serenay Sarıkaya tepkiler sonrası yardıma koşunca... Demet Akalın’dan olay yorum!

Hemen ardından deprem yardım merkezinde görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın o anları sosyal medyada paylaşıldı.

Serenay Sarıkaya tepkiler sonrası yardıma koşunca... Demet Akalın’dan olay yorum!

DEMET AKALIN'DAN OLAY YORUM

O paylaşıma kayıtsız kalamayan Demet Akalın ise ünlü oyuncuyu samimi bulmadı.

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