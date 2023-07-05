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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya tüylü yeşil terlikleriyle dalga konusu oldu! Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 11:22

Serenay Sarıkaya tüylü yeşil terlikleriyle dalga konusu oldu! Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Rol aldığı dizilerle adından sık sık söz ettiren, özel hayatı yakından takip edilen ve her paylaşımıyla ses getiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sezonun yorgunluğunu yaptığı Yunanistan ve Bodrum tatilleriyle attı. 10 milyon takipçili Instagram hesabından bol bol bikinili paylaşımlar yapan Serenay Sarıkaya, yaz sezonunu erken kapattı. Tatil dönüşü havaalanında görüntülenen oyuncu, stiliyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yeşil terlikleriyle epey ses getiren Serenay Sarıkaya'nın, terliği için yaptığı harcama ise ortaya çıktı. Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Serenay Sarıkaya tüylü yeşil terlikleriyle dalga konusu oldu! Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Şimdilerde sezon finali yapan "Aile" dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yoğun bir sezonun ardından soluğu Yunanistan'da aldı. Yunanistan'dan Bodrum'a uzanan bir tatil yapan güzel oyuncu, her paylaşımıyla magazin gündemine damga vurmayı başardı.

Serenay Sarıkaya tüylü yeşil terlikleriyle dalga konusu oldu! Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

GİZEMLİ ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yunanistan tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çeviren oyuncu, gözlerden uzak bir otelin plajında erkek arkadaşıyla görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya tüylü yeşil terlikleriyle dalga konusu oldu! Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

"ATIN BENİ DENİZLERE"

Sarıkaya, deniz kenarında verdiği pozları, "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notuyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya tüylü yeşil terlikleriyle dalga konusu oldu! Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

"BUGÜN DE GÜNEŞİ UĞURLADIK"

Sarıkaya, Burcum Baygut'un çektiği kareleri de "Bugün de güneşi uğurladıysak çıkalım kardeşim. Evet en yakın arkadaşım olağanüstü bir fotoğrafçı olduğu için çok şanslıyım" diyerek yayınladı.

Serenay Sarıkaya tüylü yeşil terlikleriyle dalga konusu oldu! Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

İKİLİYİ YALNIZ BIRAKTI

Baş başa sohbet eden ikiliden Sarıkaya'nın neşesi ve kahkahaları böyle görüntülendi.

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