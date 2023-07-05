Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 11:22

Serenay Sarıkaya tüylü yeşil terlikleriyle dalga konusu oldu! Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Rol aldığı dizilerle adından sık sık söz ettiren, özel hayatı yakından takip edilen ve her paylaşımıyla ses getiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sezonun yorgunluğunu yaptığı Yunanistan ve Bodrum tatilleriyle attı. 10 milyon takipçili Instagram hesabından bol bol bikinili paylaşımlar yapan Serenay Sarıkaya, yaz sezonunu erken kapattı. Tatil dönüşü havaalanında görüntülenen oyuncu, stiliyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yeşil terlikleriyle epey ses getiren Serenay Sarıkaya'nın, terliği için yaptığı harcama ise ortaya çıktı. Terliğin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı!