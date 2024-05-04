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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi…Gazetecilere saldırdılar! 'Başınıza büyük iş alırsınız'
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 10:38

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi…Gazetecilere saldırdılar! 'Başınıza büyük iş alırsınız'

Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti. Taze aşıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele yakalanamıştı. Son olarak Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile buluşmak üzere Fatih'teki bir mekâna gitti. Çifti, kamuya açık alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, mekandan çıkan bir kişinin saldırısına uğradı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi…Gazetecilere saldırdılar! ’Başınıza büyük iş alırsınız’

Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşamaya başladı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi…Gazetecilere saldırdılar! ’Başınıza büyük iş alırsınız’

Geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntülen ünlü çift, aşklarını ilan etmişti.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi…Gazetecilere saldırdılar! ’Başınıza büyük iş alırsınız’

OLAYLI GECE

Son olarak Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Fatih Cankurtaran'da bir mekana gitti.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi…Gazetecilere saldırdılar! ’Başınıza büyük iş alırsınız’

Ünlü oyuncu ve müzisyen sevgilisi içeride eğlendiği sırada, basın mensupları görüntü almak için kapıda bekliyordu. Kamuya açık bir alan olmasına rağmen mekandan çıkan bir kişi, gazetecilere yönelik, "Burada beklemeyin. Buradan gidin! Yoksa başınıza iş alırsınız" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi…Gazetecilere saldırdılar! ’Başınıza büyük iş alırsınız’

Gazetecilerle tartışmaya giren alkollü şahıs, civardaki arkadaşlarını da çağırarak muhabirlere saldırdı.

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