Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
10:38
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi…Gazetecilere saldırdılar! 'Başınıza büyük iş alırsınız'
Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti. Taze aşıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele yakalanamıştı. Son olarak Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile buluşmak üzere Fatih'teki bir mekâna gitti. Çifti, kamuya açık alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, mekandan çıkan bir kişinin saldırısına uğradı.