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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!

yeni yaşını böyle kutladı! ’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın notu dikkat çekti!

Oyuncu , geçtiğimiz günlerde sevgilisi 'la ayrıldığı iddialarına "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek isyan etmişti. Serenay Sarıkaya, 'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın 1 Temmuz'daki kutlamasının fotoğraflarını "Yaşa gül sev" notuyla paylaştı. 29 yaşına giren Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü oyuncu 'nın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları ise haftalar sonra Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce geldi.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 12:17
Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!

Oyuncu , geçtiğimiz günlerde sevgilisi 'la ayrıldığı iddialarına "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek isyan etmişti. Serenay Sarıkaya, 'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın 1 Temmuz'daki kutlamasının fotoğraflarını "Yaşa gül sev" notuyla paylaştı. 29 yaşına giren Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü oyuncu 'nın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları ise haftalar sonra Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce geldi.

Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!

Komedyen ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen , hesabından 1 Temmuz'daki kutlamasının fotoğraflarını paylaştı.

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Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!

1 Temmuz'da 29 yaşına basan , aralarında ünlü oyuncu 'nın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra 'dan paylaştı.

Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!

Sarıkaya fotoğraflarını "Yaşa, gül, sev" notuyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!

Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede yağdı.

Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!
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Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!
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