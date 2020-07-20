Serenay Sarıkaya yeni yaşını böyle kutladı! Cem Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Serenay’ın doğum günü notu dikkat çekti!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz'la ayrıldığı iddialarına "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek isyan etmişti. Serenay Sarıkaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın 1 Temmuz'daki doğum günü kutlamasının fotoğraflarını "Yaşa gül sev" notuyla paylaştı. 29 yaşına giren Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları ise haftalar sonra Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.