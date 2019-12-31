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  • Serenay Sarıkaya yeni yıl elbisesi ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...

ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...

Uzun süredir televizyona iş yapmayan genç oyuncu buna rağmen magazin gündeminden hiç düşmüyor. Şu sıralar Alice müzikali ile hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya hesabından da takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile yeniden barıştıkları iddiası atıldı ama iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi. hesabından son yaptığı paylaşımla yine gündeme otudu. Serenay Sarıkaya'nın için seçtiği siyah mini elbisesine adeta beğeni yağdı. Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Ready for 2020" notunu düştüğü paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Doğal güzelliğine de oldukça güvenen ile poz vermekten çekinmiyor. Kısa süre önce paylaştığı sıfır makyaj hali de çok beğenilen Serenay Sarıkaya'nın bakalım siz en çok hangi halini seveceksiniz... İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni yıla girerken tercih ettiği iddialı elbisesi ile en güzel halleri ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 07:56
Serenay Sarıkaya yeni yıl elbisesi ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...

Uzun süredir televizyona iş yapmayan genç oyuncu buna rağmen magazin gündeminden hiç düşmüyor. Şu sıralar Alice müzikali ile hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya hesabından da takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile yeniden barıştıkları iddiası atıldı ama iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi. hesabından son yaptığı paylaşımla yine gündeme otudu. Serenay Sarıkaya'nın için seçtiği siyah mini elbisesine adeta beğeni yağdı. Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Ready for 2020" notunu düştüğü paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Doğal güzelliğine de oldukça güvenen ile poz vermekten çekinmiyor. Kısa süre önce paylaştığı sıfır makyaj hali de çok beğenilen Serenay Sarıkaya'nın bakalım siz en çok hangi halini seveceksiniz... İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni yıla girerken tercih ettiği iddialı elbisesi ile en güzel halleri ve sizin için derlediğimiz ...

Serenay Sarıkaya yeni yıl elbisesi ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...

HADİSE

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Serenay Sarıkaya yeni yıl elbisesi ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...
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Serenay Sarıkaya yeni yıl elbisesi ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...

SEREN SERENGİL

Serenay Sarıkaya yeni yıl elbisesi ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...
Serenay Sarıkaya yeni yıl elbisesi ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Serenay Sarıkaya yeni yıl elbisesi ile yürek hoplattı! Serenar Sarıkaya'nın paylaşımına rekor beğeni...
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