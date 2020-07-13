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Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın komedyen aşkı Cem Yılmaz ile ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Henüz Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz cephesinden konuyla ilgili bi açıklama gelmezken Serenay Sarıkaya'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ayrılık iddiaları sonrası ilk paylaşımını yapan Serenay Sarıkaya bu kez birlikt tatile çıktığı Cem Yılmaz ile değil annesi ile paylaşımda bulundu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılık iddialarının doğruluğu merak edilirken gelen Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımı kafaları karıştırdı. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesiÜmran Seyhan ile yaptığı "Analı kızlı" notunu düştüğü paylaşımı...
Giriş Tarihi: 13.07.2020
09:02
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
09:25
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