Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın komedyen aşkı Cem Yılmaz ile ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Henüz Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz cephesinden konuyla ilgili bi açıklama gelmezken Serenay Sarıkaya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.