Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

Güzel oyuncu 'nın komedyen aşkı ile ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Henüz Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz cephesinden konuyla ilgili bi açıklama gelmezken Serenay Sarıkaya'dan sürpriz bir paylaşım geldi. sonrası ilk paylaşımını yapan Serenay Sarıkaya bu kez birlikt tatile çıktığı Cem Yılmaz ile değil annesi ile paylaşımda bulundu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılık iddialarının doğruluğu merak edilirken gelen Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımı kafaları karıştırdı. İşte ile yaptığı "Analı kızlı" notunu düştüğü paylaşımı...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 09:25
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

Güzel oyuncu 'nın komedyen aşkı ile ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Henüz Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz cephesinden konuyla ilgili bi açıklama gelmezken Serenay Sarıkaya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

sonrası ilk paylaşımını yapan bu kez birlikt tatile çıktığı ile değil annesi ile paylaşımda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

ile 'nın ayrılık iddialarının doğruluğu merak edilirken gelen Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımı kafaları karıştırdı.

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

İşte 'nın annesi ile yaptığı "Analı kızlı" notunu düştüğü paylaşımı...

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

'la ayrıldığı yönündeki haberlere herhangi bir yorum yapmayan Sarıkaya bu karesiyle söylentilere takılmadığını gösterirken onun annesiyle olan paylaşımına 'ten ilginç bir yorum geldi.

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...

İkilinin fotoğrafına nazar boncuğu emojileri koyan Evcimik, "Ablalı kardeşli olmasın" yorumunu yaparak Sarıkaya'nın annesinin ne kadar genç göründüğüne gönderme yaptı.

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberleri sonrası ilk paylaşım! Serenay Sarıkaya tatile bakın kiminle devam ediyor...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA