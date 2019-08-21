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  • Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

'nın annesiyle olan fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü! Serenay Sarıkaya, daha önce gerçekleştirdiği bir söyleşi sırasında oyuncu olmasındaki en büyük etkenin annesi olduğunu vurgulamıştı. 1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk serüvenini aldığı ödüllerle taçlandırdı. Güzelliği kadar başarılarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez annesiyle şaşırttı. Annesiyle abla kardeş gibi görünen Serenay Sarıkaya'yı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. İşte Serenay Sarıkaya'nın ve diğer ünlülerin anneleri...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 07:50
Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

EMINA JAHOVIC

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Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

PELİN KARAHAN

Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

HANDE ERÇEL

Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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