Serenay Sarıkaya'nın annesini gören inanamadı! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

Serenay Sarıkaya'nın annesiyle olan fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü! Serenay Sarıkaya, daha önce gerçekleştirdiği bir söyleşi sırasında oyuncu olmasındaki en büyük etkenin annesi olduğunu vurgulamıştı. 1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk serüvenini aldığı ödüllerle taçlandırdı. Güzelliği kadar başarılarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez annesiyle şaşırttı. Annesiyle abla kardeş gibi görünen Serenay Sarıkaya'yı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. İşte Serenay Sarıkaya'nın ve diğer ünlülerin anneleri...