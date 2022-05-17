Serenay Sarıkaya'nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! "Altı kaval üstü Şişhane" yorumları yağdı...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başarıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla oldukça ses getiriyor. Sarıkaya son olarak baş aksesuarlı ilginç pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya, adeta sosyal medyayı ikiye böldü.