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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! "Altı kaval üstü Şişhane" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 17:10

Serenay Sarıkaya'nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! "Altı kaval üstü Şişhane" yorumları yağdı...

Her paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez ilginç tarzıyla sosyal medyayı yıktı. imdilerde bir jean markasının yüzü oldu. Sarıkaya, başına baş aksesuarlı ilginç tarzıyla Instagram'ı ikiye böldü. 29 yaşındaki Sarıkaya'ya "Altı kaval, üstü Şişhane", "Sen nasıl bir şeysin" yorumları yağdı. İşte süper minisiyle Serenay Sarıkaya'nın kafaları karıştıran o kombini...

Serenay Sarıkaya’nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Altı kaval üstü Şişhane yorumları yağdı...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başarıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla oldukça ses getiriyor. Sarıkaya son olarak baş aksesuarlı ilginç pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya, adeta sosyal medyayı ikiye böldü.

Serenay Sarıkaya’nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Altı kaval üstü Şişhane yorumları yağdı...

Ünlü oyuncu Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı.

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Serenay Sarıkaya’nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Altı kaval üstü Şişhane yorumları yağdı...

29 yaşındaki ünlü oyuncununn dans videosu hayranları tarafından oldukça beğenilmişti.

Serenay Sarıkaya’nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Altı kaval üstü Şişhane yorumları yağdı...

Oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu bir jean markasının lansmanına katıldı.

Serenay Sarıkaya’nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Altı kaval üstü Şişhane yorumları yağdı...

Limon Ağacı ve Adanalı dizilerilerinin ardından Lale Devri projesiyle çıkışını yakalayan Serenay Sarıkaya, ardından Medcezir dizisiyle büyük üne kavuştu.

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