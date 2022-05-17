Giriş Tarihi: 17.05.2022 16:41
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
17:10
Serenay Sarıkaya'nın baş aksesuarlı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! "Altı kaval üstü Şişhane" yorumları yağdı...
Her paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez ilginç tarzıyla sosyal medyayı yıktı. imdilerde bir jean markasının yüzü oldu. Sarıkaya, başına baş aksesuarlı ilginç tarzıyla Instagram'ı ikiye böldü. 29 yaşındaki Sarıkaya'ya "Altı kaval, üstü Şişhane", "Sen nasıl bir şeysin" yorumları yağdı. İşte süper minisiyle Serenay Sarıkaya'nın kafaları karıştıran o kombini...