Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileriyle pişti olduğu gecede kimler geldi kimler geçti...

ESKİ AŞKINA ÖVGÜLER

Kerem Bürsin, 2015-2019 arasında birlikte olduğu güzel oyuncu hakkında, "Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan, çok da seviyorum. Çağatay'la ilk defa tanıştım, aşırı tatlı bir insan" açıklamasını yaptı.