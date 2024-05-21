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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileriyle pişti olduğu gecede kimler geldi kimler geçti...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 13:49

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileriyle pişti olduğu gecede kimler geldi kimler geçti...

Şimdilerde Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, gündemden düşmüyor. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti. Taze aşıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele yakalanmıştı. Son olarak Serenay Sarıkaya Etiler'de gerçekleşen bir davete katıldı. Eski sevgililer Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, aynı mekanda pişti oldu. Bürsin, yaklaşık dört yıl süren birlikteliğin ardından 2019'da yolları ayrılan Serenay hakkında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileriyle pişti olduğu gecede kimler geldi kimler geçti...

Bir mekanda eğlenmeye giden Sarıkaya, eski sevgilileri Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy ile pişti oldu. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Kerem Bursin, Ece Sukan, Çağla Şıkel, Deniz Bulutsuz, Edis, Berrak Tüzünataç, Taro Emir Tekin ve İlker İnanoğlu, geceye katılanlar arasındaydı.

Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileriyle pişti olduğu gecede kimler geldi kimler geçti...

Mert Demir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Serenay Sarıkaya, daha önce hem Çağatay Ulusoy'la, hem de Kerem Bürsin'la aşk yaşamıştı.

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Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileriyle pişti olduğu gecede kimler geldi kimler geçti...

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen güzel oyuncu, mekan çıkışında 'pişti gecesi' sorularına yanıt vermedi.

Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileriyle pişti olduğu gecede kimler geldi kimler geçti...

ESKİ AŞKINA ÖVGÜLER

Kerem Bürsin, 2015-2019 arasında birlikte olduğu güzel oyuncu hakkında, "Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan, çok da seviyorum. Çağatay'la ilk defa tanıştım, aşırı tatlı bir insan" açıklamasını yaptı.

Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileriyle pişti olduğu gecede kimler geldi kimler geçti...

"HERKES ORADAYDI"

Bir dönem meslektaşı Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk çok konuşulan Çağatay Ulusoy ise özel hayat soruları karşısında, "Arkadaşlar herkes oradaydı" diyerek güldü ve aracına binerek oradan ayrıldı.

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