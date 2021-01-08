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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın kısa tayt ve mont kombinine yorum yağdı "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?"

'nın kısa tayt ve mont kombinine yorum yağdı "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?"

ayrılığı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bu kez ilginç tarzı ile sosyal medyanın dilinde. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Serenay Sarıkaya geçtiğimi seneye Cem Yılmaz aşkı ile damga vurmuştu. Bir küs bir barış ilerleyen birlikteliğini noktalayan iSerenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisi daha ekledi. verdiği pozla gündem olurken Serenay Sarıkaya'nın de hayranları tarafından pek beğenilmedi. Serenay Sarıkaya'nın kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 08:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 08:09
Serenay Sarıkaya'nın kısa tayt ve mont kombinine yorum yağdı Bunu gerçekten beğenip mi aldın?

ayrılığı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bu kez ilginç tarzı ile sosyal medyanın dilinde.

Serenay Sarıkaya'nın kısa tayt ve mont kombinine yorum yağdı Bunu gerçekten beğenip mi aldın?

Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan geçtiğimi seneye aşkı ile damga vurmuştu.

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Serenay Sarıkaya'nın kısa tayt ve mont kombinine yorum yağdı Bunu gerçekten beğenip mi aldın?

Bir küs bir barış ilerleyen birlikteliğini noktalayan iSerenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisi daha ekledi.

Serenay Sarıkaya'nın kısa tayt ve mont kombinine yorum yağdı Bunu gerçekten beğenip mi aldın?

ayna karşısında verdiği pozla gündem olurken Serenay Sarıkaya'nın de hayranları tarafından pek beğenilmedi.

Serenay Sarıkaya'nın kısa tayt ve mont kombinine yorum yağdı Bunu gerçekten beğenip mi aldın?

'nın kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yağdı.

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