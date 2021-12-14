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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı yine olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 21:58

Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı yine olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece yer aldığı projelerdeki başarısıyla değil, aynı zamanda aşk hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Özel hayatındaki gelişmeleriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen ile aşkını ilan etti. Bugün sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir fotoğrafta ayaklarının görünenden büyük çıkması takipçilerinin ilgisini çekti. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken ve sosyal medyada da ilgi gören o paylaşımları!

Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı yine olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu!

Yeni dizisi "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya (29), sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor.

Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı yine olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu!

Her yaptığı ile olay olan ünlü oyuncu, bu kez de yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

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Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı yine olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu!

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen ile aşkını ilan eden Sarıkaya, sosyal medyada birden fazla fotoğraf paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı yine olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu!

Sosyal medya takipçileri ise ünlü oyuncunun fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı yine olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu!

Takipçiler, Sarıkaya'nın fotoğraflarını genel olarak beğenirken, ünlü oyuncunun ayaklarına gelen bir yorum da dikkatlerden kaçmadı.

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