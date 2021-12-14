Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı yine olay oldu! Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece yer aldığı projelerdeki başarısıyla değil, aynı zamanda aşk hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Özel hayatındaki gelişmeleriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen ile aşkını ilan etti. Bugün sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir fotoğrafta ayaklarının görünenden büyük çıkması takipçilerinin ilgisini çekti. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken ve sosyal medyada da ilgi gören o paylaşımları!