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Serenay'a ayrılık yaramadı! Serenay Sarıkaya'nın kısa tayt ve mont kombini alay konusu oldu "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?"
Cem Yılmaz ayrılığı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya bu kez ilginç tarzı ile sosyal medyanın dilinde. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Serenay Sarıkaya geçtiğimi seneye Cem Yılmaz aşkı ile damga vurmuştu. Bir küs bir barış ilerleyen birlikteliğini noktalayan iSerenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisi daha ekledi. Serenay Sarıkaya ayna karşısında verdiği pozla gündem olurken Serenay Sarıkaya'nın kış kombini de hayranları tarafından pek beğenilmedi. Serenay Sarıkaya'nın kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yağdı.
Giriş Tarihi: 09.01.2021
13:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
14:06
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