Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Sergen Yalçın'dan Lisaveti Karibskaya'ya dudak uçuklatan tektaş!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, bir süredir Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkı ile dikkat çeken Sergen Yalçın (48) ile Lisaveti Karibskaya (22), ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Sergen Yalçın'ın, kesenin ağzını Ukraynalı sevgilisi için açtığı öğrenildi. Yalçın'ın, sevgilisi Karibskaya'ya dudak uçuklatan bir rakama tektaş yüzük aldığı ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın hediyesi sosyal medyada geniş yankı buldu.