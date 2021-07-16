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Haberler Galeri Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Sergen Yalçın'dan Lisaveti Karibskaya'ya dudak uçuklatan tektaş!
Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:15

Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Sergen Yalçın'dan Lisaveti Karibskaya'ya dudak uçuklatan tektaş!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, bir süredir Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkı ile dikkat çeken Sergen Yalçın (48) ile Lisaveti Karibskaya (22), ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Sergen Yalçın'ın, kesenin ağzını Ukraynalı sevgilisi için açtığı öğrenildi. Yalçın'ın, sevgilisi Karibskaya'ya dudak uçuklatan bir rakama tektaş yüzük aldığı ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın hediyesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Sergen Yalçın'dan Lisaveti Karibskaya'ya dudak uçuklatan tektaş!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, bir süredir Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşıyor.

Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Sergen Yalçın'dan Lisaveti Karibskaya'ya dudak uçuklatan tektaş!

Aralarındaki yaş farkı ile dikkat çeken Sergen Yalçın (48) ile Lisaveti Karibskaya (22), ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor.

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Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Sergen Yalçın'dan Lisaveti Karibskaya'ya dudak uçuklatan tektaş!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile atmıştı.

Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Sergen Yalçın'dan Lisaveti Karibskaya'ya dudak uçuklatan tektaş!

Aşklarına doludizgin devam eden ikiliden Sergen Yalçın'ın aldığı hediye dikkat çekti.

Sergen Yalçın Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Sergen Yalçın'dan Lisaveti Karibskaya'ya dudak uçuklatan tektaş!

25 BİN TL DEĞERİNDE

Başarılı antrenör, sevgilisine tektaş yüzük hediye etti. Lisaveti Karibskayatek, yavru kediyi sevdiği esnada tektaş yüzüğünü gözler önüne serdi.

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