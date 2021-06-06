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Haberler Galeri Sergen Yalçın ve genç sevgilisi tatilde! Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya pozlarıyla adeta düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 06.06.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 16:40

ve genç sevgilisi tatilde! Sergen Yalçın ile pozlarıyla adeta düşman çatlattı!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör , kısa süre önce gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırmıştı. Genç sevgilisiyle ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Sergen Yalçın, şimdilerde Lisaveti Karibskaya ile tatilin keyfini çıkarıyor. Birlikte paylaşım yapmayan, kameralardan uzak durmayı tercih eden çiftin yeni bir karesi ortaya çıktı. Sergen Yalçın ile 'nın pozu sosyal medyada dikkat çekti.

Sergen Yalçın ve genç sevgilisi tatilde! Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya pozlarıyla adeta düşman çatlattı!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör , kısa süre önce gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırmıştı.

Sergen Yalçın ve genç sevgilisi tatilde! Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya pozlarıyla adeta düşman çatlattı!

Genç sevgilisiyle ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya çalışan , şimdilerde Lisaveti Karibskaya ile tatilin keyfini çıkarıyor.

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Sergen Yalçın ve genç sevgilisi tatilde! Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya pozlarıyla adeta düşman çatlattı!

Birlikte paylaşım yapmayan, kameralardan uzak durmayı tercih eden çiftin yeni bir karesi ortaya çıktı.

Sergen Yalçın ve genç sevgilisi tatilde! Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya pozlarıyla adeta düşman çatlattı!

Aşk yaşadıkları konuşulan ile Ukraynalı , Alaçatı'da tatil yapıyor.

Sergen Yalçın ve genç sevgilisi tatilde! Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya pozlarıyla adeta düşman çatlattı!

Son olarak ikilinin bu pozu ortaya çıktı. Gözlerden uzak durmaya çalışan aşıkların fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

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