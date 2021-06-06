Sergen Yalçın ve genç sevgilisi tatilde! Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya pozlarıyla adeta düşman çatlattı!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, kısa süre önce gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırmıştı. Genç sevgilisiyle ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Sergen Yalçın, şimdilerde Lisaveti Karibskaya ile tatilin keyfini çıkarıyor. Birlikte paylaşım yapmayan, kameralardan uzak durmayı tercih eden çiftin yeni bir karesi ortaya çıktı. Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya'nın pozu sosyal medyada dikkat çekti.