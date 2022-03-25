Serin sulardan paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç sosyal medyada ilgi odağı oldu! "Baktıkça içimiz açılıyor"

Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
12:07
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden üç çocukları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bergüzar Korel, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Eşi Halit Ergenç ile gittiği bir deniz tatilinden sarmaş dolaş paylaşan Korel, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Gözde çiftin paylaşımına ilk yorum da Esra Erol'dan geldi.