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Haberler Galeri Sertab Erener'in kıskançlığı sosyal medyanın gündeminde! "Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener'in aciz tavırları"
Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 09:46

Sertab Erener'in kıskançlığı sosyal medyanın gündeminde! "Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener'in aciz tavırları"

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, meslektaşı Can Bonomo ve oyuncu eşi Öykü Karayel ile birlikte bir reklam projesinin basın toplantısında objektif karşısına geçti. Gazetecilerin taze anne-baba olan Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine bebekleriyle ilgili sorular sorması ise Sertab Erener'i sinirlendirdi. Muhabirlere tepki gösteren Erener, "Beni nerede göreceksiniz bir daha sokakta mı?" deyince ortam iyice gerildi. Yaşananlar magazin gündemine damga vururken, GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...

ÖMER KARAHAN
Sertab Erener’in kıskançlığı sosyal medyanın gündeminde! Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener’in aciz tavırları

İyiliğe Ninniler projesinin lansman toplantısındaki Sertab Erener'in kıskançlığı herkes tarafından konuşuluyor. Ninni seslendiren Erener ve markanın yeni yüzleri olan Öykü Karayel ile Can Bonomo, basın toplantısında kameraların önüne geçiyor.

Sertab Erener’in kıskançlığı sosyal medyanın gündeminde! Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener’in aciz tavırları

Muhabirler, Karayel ve Bonomo çiftine çocukları hakkında sorular sorunca, Erener adeta estetik operasyonu geçirmişcesine gerilmeye başlıyor.

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Sertab Erener’in kıskançlığı sosyal medyanın gündeminde! Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener’in aciz tavırları

EGOSU YIKILIYOR

Şarkıcı, "Projenin dışında soruları başka bir projede sorarsınız" diye patlıyor. Neden? Çünkü kendisi orada soruların sorulduğu kişi olamadığı için komplekse giriyor.

Sertab Erener’in kıskançlığı sosyal medyanın gündeminde! Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener’in aciz tavırları

Ezik bir duruşla serzenişte bulunuyor. Akabinde "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz?" diye muhabirlere adeta bana soru sorun diye yalvarıyor. Bonomo ise bu sırada "Yan tarafta başka bir projemiz var, orada bize soru sorarsınız" şeklinde konuşarak Erener'e kapak yapıyor ve ortam daha da gerilmeye başlıyor.

Sertab Erener’in kıskançlığı sosyal medyanın gündeminde! Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener’in aciz tavırları

Nerede bizlere müthiş bir duygu yaşatan Eurovision birincimiz, onlarca yıl yaptığı müzikle hayranlarının gönlünde taht kuran sanatçı duruşu… Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener'in o aciz tavrını izlerken canım acıdı…

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