Sertab Erener'in kıskançlığı sosyal medyanın gündeminde! "Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener'in aciz tavırları"

Ezik bir duruşla serzenişte bulunuyor. Akabinde "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz?" diye muhabirlere adeta bana soru sorun diye yalvarıyor. Bonomo ise bu sırada "Yan tarafta başka bir projemiz var, orada bize soru sorarsınız" şeklinde konuşarak Erener'e kapak yapıyor ve ortam daha da gerilmeye başlıyor.