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Haberler Galeri Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç sessizliğini bozdu! O iddialara isyan etti!
Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:11

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç sessizliğini bozdu! O iddialara isyan etti!

Bir dönem rol aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki 'Halime Sultan' rolüyle popülerliği yakalayan, şimdilerde dram türündeki bir diziyle yeniden ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Esra Bilgiç, son olarak hakkındaki şoke eden bir iddia ile magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Esra Bilgiç; bir reklam çekimi için Pakistan'a gitti, sette ise çalışanları kaprisleriyle bezdirdi. "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti ile ekibe zor anlar yaşattığı konuşulan oyuncu, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Esra Bilgiç, "Bu yapılan haksızlık" diyerek isyan etti.

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç sessizliğini bozdu! O iddialara isyan etti!

"Diriliş Ertuğrul" dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan, şimdilerde de "Kanunsuz Topraklar" dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç'in 5 gün süren reklam çekiminde kaprisleriyle ekibe zor anlar yaşattığı ileri sürüldü.

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç sessizliğini bozdu! O iddialara isyan etti!

İSTEDİĞİ VİTAMİNLER GELMEYİNCE SETE ÇIKMADI

Kısa sürede dünya çapında ünlenen oyuncu, Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü oldu.

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Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç sessizliğini bozdu! O iddialara isyan etti!

Çekimleri 5 gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen reklamlarda güzel oyuncunun kaprisleriyle herkesi bunalttığı ileri sürüldü.

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç sessizliğini bozdu! O iddialara isyan etti!

Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardığı "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çektiği de iddia edildi.

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç sessizliğini bozdu! O iddialara isyan etti!

"ÇAMUR AT İZİN KALSIN"

Set çalışanlarını saatlerce soğukta beklettiği konuşulan Esra Bilgiç'ten hakkındaki iddialara cevap gecikmedi.

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