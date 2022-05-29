Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:06
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
09:13
Sevgilisine Twerk yapmıştı! Survivor Berna Keklikler'in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
Berna Keklikler, Survivor 2022 All Star'a veda etmesinin ardından cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Survivor'dan döndükten sonra, sevgilisiyle paylaşımlarına devam eden Berna Keklikler, son videosuyla gündem oldu. Tik Tok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile çektiği videoda kalçalarını sallayan ve daha sonrasında sevgilisinin suratına dayayan Keklikler, "Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyerek yaptığı paylaşımla olay oldu. Özel yaşantısı merak edilen Berna Keklikler'in son olarak kız kardeşiyle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.Survivor Berna'nın, kardeşinin de en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Survivor Berna Keklikler'in ünlü şarkıcı kardeşi Berrin Keklikler...