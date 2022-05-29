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Haberler Galeri Sevgilisine yaptığı Twerk dansı gündem oldu! Survivor Berna Keklikler'in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 09:27

Sevgilisine yaptığı Twerk dansı gündem oldu! Survivor Berna Keklikler'in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!

Berna Keklikler, Survivor 2022 All Star'a veda etmesinin ardından cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Survivor'dan döndükten sonra, sevgilisiyle paylaşımlarına devam eden Berna Keklikler, son videosuyla gündem oldu. Tik Tok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile çektiği videoda kalçalarını sallayan ve daha sonrasında sevgilisinin suratına dayayan Keklikler, "Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyerek yaptığı paylaşımla olay oldu. Özel yaşantısı merak edilen Berna Keklikler'in son olarak kız kardeşiyle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.Survivor Berna'nın, kardeşinin de en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Survivor Berna Keklikler'in ünlü şarkıcı kardeşi Berrin Keklikler...

Sevgilisine yaptığı Twerk dansı gündem oldu! Survivor Berna Keklikler’in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!

2022 Survivor All Star yarışmacılarından olan Berna Keklikler, yarışmaya gözyaşlarıyla veda etmişti. Berna Keklikler, elenmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı iddialı paylaşımlarıyla ilgi oldağı oluyor. Göz6 yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyurdu. Son olarak Tik Tik fenomeni sevgilisine Twerk dansı yapan Berna Keklikler'in videosu gündem olmuştu. Her yaptığıyla dikkatleri üzerine çeken Berna Keklikler'in kardeşi meğer kendisinden ünlüymüş.

Sevgilisine yaptığı Twerk dansı gündem oldu! Survivor Berna Keklikler’in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!

Berna Keklikler, paylaştığı video ile gündem oldu. Videoda sevgilisi ile dans eden Berna Keklikler, kalçalarını sevgilisinin suratına dayadı.

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Sevgilisine yaptığı Twerk dansı gündem oldu! Survivor Berna Keklikler’in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!

Keklikler, "Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyerek yaptığı paylaşımıyla görenleri şoke etti.

Sevgilisine yaptığı Twerk dansı gündem oldu! Survivor Berna Keklikler’in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!

Daha önce de sevgilisiyle çıplak pozları çok konuşulan Berna Keklikler'in kız kardeşinin şarkıcı olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Sevgilisine yaptığı Twerk dansı gündem oldu! Survivor Berna Keklikler’in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!

Berna'nın kardeşi Berrin Keklikler, güzelliğiyle ablasına rakip oldu.

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