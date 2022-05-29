Sevgilisine yaptığı Twerk dansı gündem oldu! Survivor Berna Keklikler’in tescilli güzel kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!

2022 Survivor All Star yarışmacılarından olan Berna Keklikler, yarışmaya gözyaşlarıyla veda etmişti. Berna Keklikler, elenmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı iddialı paylaşımlarıyla ilgi oldağı oluyor. Göz6 yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyurdu. Son olarak Tik Tik fenomeni sevgilisine Twerk dansı yapan Berna Keklikler'in videosu gündem olmuştu. Her yaptığıyla dikkatleri üzerine çeken Berna Keklikler'in kardeşi meğer kendisinden ünlüymüş.