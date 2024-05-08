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Haberler Galeri Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak'tan 'ihanet' iddiasına sert yanıt!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 16:09

Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak'tan 'ihanet' iddiasına sert yanıt!

2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Boşanma sonrası Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yle evliyken gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdığı iddia edilmişti. Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aşkı belgelendi. Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile Nişantaşı'ndaydı. Bir eczane çıkışı objektiflere yansıyan oyuncu, eski eşine ihanet ettiği iddiasına tepki gösterdi.

Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak’tan ’ihanet’ iddiasına sert yanıt!

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sorunları aşamamıştı. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar verdi. Oyuncu çift, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirmişti.

Özel hayatlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu çift, son olarak Nişantaşı'nda bir eczane çıkışı objektiflere yansıdı.

Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak’tan ’ihanet’ iddiasına sert yanıt!

Boşanmalarının ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirmişti.

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Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak’tan ’ihanet’ iddiasına sert yanıt!

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Biten evliliğin ardından Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edildi.

Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak’tan ’ihanet’ iddiasına sert yanıt!

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" dedi.

Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak’tan ’ihanet’ iddiasına sert yanıt!

Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" dedi.

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