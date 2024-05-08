Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak’tan ’ihanet’ iddiasına sert yanıt!

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" dedi.