Giriş Tarihi: 08.05.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
16:09
Sevgilisiyle böyle görüntülendi! Bülent Şakrak'tan 'ihanet' iddiasına sert yanıt!
2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Boşanma sonrası Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yle evliyken gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdığı iddia edilmişti. Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aşkı belgelendi. Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile Nişantaşı'ndaydı. Bir eczane çıkışı objektiflere yansıyan oyuncu, eski eşine ihanet ettiği iddiasına tepki gösterdi.