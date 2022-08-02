Sevilen sunucu Müge Anlı’ya rakip dayanmıyor!

Bu kervana son olarak Fulya Öztürk de katıldı. CNN Türk'te yaptığı özel haberlerle öne çıkan Öztürk daha sonra FOX'un gündüz kuşağında Fulya Öztürk'le Umudun Olsun programını sunmaya başlamıştı. Ancak hem programda yaşanan olayların büyük eleştiri konusu olması hem de reytinglerinin düşük çıkmasıyla Öztürk, gündüz kuşağına veda edip yeniden yuvasına, CNN Türk Haber Merkezi'ne döndü.