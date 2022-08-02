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Haberler Galeri Sevilen sunucu Müge Anlı'ya rakip dayanmıyor!
Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 10:11

Sevilen sunucu Müge Anlı'ya rakip dayanmıyor!

Ekranların ünlü kadın habercileri, son yıllarda gündüz reality şov programlarını sunmaya başladılar. Hepsi, Müge Anlı'nın rakibi olmak için er meydanına çıktı ancak kısa sürede birer birer pes ettiler. Son olarak geçtiğimiz aylarda rakip kanala çıkan bir haberci, programda yaşanan olayların büyük eleştiri konusu olması ve reytinglerinin düşük çıkması nedeniyle gündüz kuşağına veda etti.

YÜKSEL AYTUĞ
Sevilen sunucu Müge Anlı’ya rakip dayanmıyor!

Ekranın ünlü kadın habercileri son iki sezon içinde birer birer gündüz reality şov programı sunmaya başlamışlardı. Hepsi, Müge Anlı'nın rakibi olmak için er meydanına çıktılar. Gelin görün ki, birer birer pes ettiler.

Sevilen sunucu Müge Anlı’ya rakip dayanmıyor!

Bu kervana son olarak Fulya Öztürk de katıldı. CNN Türk'te yaptığı özel haberlerle öne çıkan Öztürk daha sonra FOX'un gündüz kuşağında Fulya Öztürk'le Umudun Olsun programını sunmaya başlamıştı. Ancak hem programda yaşanan olayların büyük eleştiri konusu olması hem de reytinglerinin düşük çıkmasıyla Öztürk, gündüz kuşağına veda edip yeniden yuvasına, CNN Türk Haber Merkezi'ne döndü.

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Sevilen sunucu Müge Anlı’ya rakip dayanmıyor!

Fulya'nın ilk özel haberi ise geçen hafta ekrana geldi. Başında bulunduğu ekiple Karadeniz'de doğal gaz çıkarmaya başlayan Yavuz sondaj gemisinde iki gün konakladı. Haber gerçekten de özel ve bilgi doluydu. Taş yerinde ağır. Fulya Öztürk'ün ayrılmasıyla gündüz reality kuşağı hiçbir şey kaybetmedi ama CNN Türk Haber Merkezi iyi bir özel haberci kazandı.

Sevilen sunucu Müge Anlı’ya rakip dayanmıyor!

Bu arada geçen hafta çöp evden kurtarılan çocukla ilgili yorumunu almak için sevgili Müge Anlı'yı aradım.

Sevilen sunucu Müge Anlı’ya rakip dayanmıyor!

Gündemden haberi olmadığını, ne televizyon izlediğini, ne gazete okuduğunu söyleyen Müge, eşiyle birlikte çok güzel bir tatil yaptığını söyledi. Belli ki aşkın ve tatilin doldurduğu yeni aküleriyle Müge ekrana bomba gibi dönecek.

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