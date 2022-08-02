Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
10:11
Sevilen sunucu Müge Anlı'ya rakip dayanmıyor!
Ekranların ünlü kadın habercileri, son yıllarda gündüz reality şov programlarını sunmaya başladılar. Hepsi, Müge Anlı'nın rakibi olmak için er meydanına çıktı ancak kısa sürede birer birer pes ettiler. Son olarak geçtiğimiz aylarda rakip kanala çıkan bir haberci, programda yaşanan olayların büyük eleştiri konusu olması ve reytinglerinin düşük çıkması nedeniyle gündüz kuşağına veda etti.