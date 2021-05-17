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Haberler Galeri Şevval Şahin açık pembe elbisesiyle sosyal medyayı çalkaladı! Süper minisiyle sokakta yaptığı çılgın dansı çok konuşuldu!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 08:53

açık elbisesiyle sosyal medyayı çalkaladı! Süper minisiyle sokakta yaptığı çılgın dansı çok konuşuldu!

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen , şimdilerde paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. mini elbisesiyle eden Şevval Şahin'in bu paylaşımı da kısa sürede gündem oldu. Her paylaşımının ardından "Çok zayıfsın, biraz kilo al" şeklinde yorumlar alan Şevval Şahin'in bu kez boyu merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü modelin uzun boyuna dikkat çekerek yorumlarda bulundu. Şevval Şahin'in süper minisiyle sokaklarda dans ettiği video oldu . Şahin, sosyal medyada adeta yaptı.

Şevval Şahin açık pembe elbisesiyle sosyal medyayı çalkaladı! Süper minisiyle sokakta yaptığı çılgın dansı çok konuşuldu!

Koronavirüs salgını döneminde katıldığı partilerle ve ardından yaptığı açıklamalarla bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan , sokaktaki dansıyla olay oldu.

Şevval Şahin açık pembe elbisesiyle sosyal medyayı çalkaladı! Süper minisiyle sokakta yaptığı çılgın dansı çok konuşuldu!

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen , şimdilerde paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

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Şevval Şahin açık pembe elbisesiyle sosyal medyayı çalkaladı! Süper minisiyle sokakta yaptığı çılgın dansı çok konuşuldu!

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Şahin, son olarak elbisesiyle Miami sokaklarında ettiği anları paylaştı.

Şevval Şahin açık pembe elbisesiyle sosyal medyayı çalkaladı! Süper minisiyle sokakta yaptığı çılgın dansı çok konuşuldu!

mini elbisesiyle eden 'in bu paylaşımı da kısa sürede gündem oldu.

Şevval Şahin açık pembe elbisesiyle sosyal medyayı çalkaladı! Süper minisiyle sokakta yaptığı çılgın dansı çok konuşuldu!

Her paylaşımının ardından "Çok zayıfsın, biraz kilo al" şeklinde yorumlar alan 'in bu kez boyu merak konusu oldu.

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