Şevval Şahin açık pembe elbisesiyle sosyal medyayı çalkaladı! Süper minisiyle sokakta yaptığı çılgın dansı çok konuşuldu!

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Pembe mini elbisesiyle dans eden Şevval Şahin'in bu paylaşımı da kısa sürede gündem oldu. Her paylaşımının ardından "Çok zayıfsın, biraz kilo al" şeklinde yorumlar alan Şevval Şahin'in bu kez boyu merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü modelin uzun boyuna dikkat çekerek yorumlarda bulundu. Şevval Şahin'in süper minisiyle sokaklarda dans ettiği video ilgi odağı oldu . Şahin, sosyal medyada adeta şov yaptı.