Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:53

Şevval Şahin gömleğini açıp paylaştı! Ünlü manken karın kaslarını sergiledi! "Seni anan çıplak dolaş diye mi büyüttü"

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Ünlü manken Şahin, cesur pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. İncecik fiziğiyle dudak uçuklatan güzel manken, Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık ilişki yaşıyor. 2020 yılının son aylarında katıldığı bir programda, "İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Fahrettin Koca kimdir?" sorularını bilememesiyle uzun süre gündem olan Şahin, geçtiğimiz günlerde ekler tatlısına "eclair" deyince alay konusu olmuştu. Şahin'in paylaşımı sosyal medyada ise tiye alınmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son olarak 400 bini aşkın takipçili Instagram hesabından cesur pozlarını paylaştı. İşte Şahin'in parmak ısırtan o kareleri...