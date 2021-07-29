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Haberler Galeri Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasının perde arkasında şoke eden şantaj iddiası! "Görüntülerin var, hayatın biter!"
Giriş Tarihi: 29.07.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 06:47

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasının perde arkasında şoke eden şantaj iddiası! "Görüntülerin var, hayatın biter!"

Yiğit Marcus Aral ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan tescilli güzel Şevval Şahin, Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda yemek yerken hayatının şokunu yaşamıştı. Yiğit Marcus Aral, eski aşkının görüştüğü Kerem Kamışlı'yı denize atmış ve bu olay magazinde bomba etkisi yaratmıştı. Yaşananlardan sonra Şahin, Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırsa da kızgınlığı kısa sürdü. Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral geçen günlerde barıştı. İkilinin barışmasının perde arkası ise ortaya çıktı. Şantaj detayı herkesi şoke etti!

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasının perde arkasında şoke eden şantaj iddiası! Görüntülerin var, hayatın biter!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, evlilik planları yaptığı Yiğit Aral'la yollarını ayırdıktan sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı.

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasının perde arkasında şoke eden şantaj iddiası! Görüntülerin var, hayatın biter!

Hatta bir mekanda buluşan Kamışlı ve Şahin, Aral'ın oraya gelmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.

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Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasının perde arkasında şoke eden şantaj iddiası! Görüntülerin var, hayatın biter!

Kıskançlık krizine giren Yiğit Aral, ikilinin masasına oturup önce selfie yapıp sonra da Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı.

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasının perde arkasında şoke eden şantaj iddiası! Görüntülerin var, hayatın biter!

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yiğit Aral ile Şevval Şahin tekrar bir araya geldi.

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasının perde arkasında şoke eden şantaj iddiası! Görüntülerin var, hayatın biter!

Birbiri hakkında ağır sözler söyleyen Şahin ile Aral, Ege'de tatilin tadını çıkarırken, sevgililer hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

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