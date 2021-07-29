Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasının perde arkasında şoke eden şantaj iddiası! "Görüntülerin var, hayatın biter!"

Yiğit Marcus Aral ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan tescilli güzel Şevval Şahin, Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda yemek yerken hayatının şokunu yaşamıştı. Yiğit Marcus Aral, eski aşkının görüştüğü Kerem Kamışlı'yı denize atmış ve bu olay magazinde bomba etkisi yaratmıştı. Yaşananlardan sonra Şahin, Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırsa da kızgınlığı kısa sürdü. Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral geçen günlerde barıştı. İkilinin barışmasının perde arkası ise ortaya çıktı. Şantaj detayı herkesi şoke etti!