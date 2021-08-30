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Haberler Galeri Şevval Şahin mavi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziği ile hemcinslerini kıskandırdı
Giriş Tarihi: 30.08.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 14:08

Şevval Şahin mavi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziği ile hemcinslerini kıskandırdı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde Yiğit Marcus Aral ile inişli çıkışlı ilişkisiyle adından söz ettiriyor. Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, biten ilişkilerinin ardından yaşadıkları gerilimlerle mahkemelik olmuştu. Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı bile aldıran Şahin, eski aşkını çabuk affetti. Yiğit ile ilişkisine bir şans daha tanıyan Şevval, şimdilerde sosyal medyadan verdiği mutluluk pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 21 yaşındaki modelin Instagram'dan paylaştığı son pozlar, hemcinslerini kıskandıracak cinsten...

Şevval Şahin mavi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziği ile hemcinslerini kıskandırdı

Ünlü manken Şevval Şahin ile yazılımcı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı.

Şevval Şahin mavi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziği ile hemcinslerini kıskandırdı

Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti.

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Şevval Şahin mavi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziği ile hemcinslerini kıskandırdı

Bir süredir birlikte tatil yapan çift, mutluluk pozları vermekten de geri durmamıştı.

Şevval Şahin mavi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziği ile hemcinslerini kıskandırdı

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şevval Şahin, takipçilerini yine mest etti.

Şevval Şahin mavi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziği ile hemcinslerini kıskandırdı

21 yaşındaki güzel model, son paylaşımında mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti, birbirinden güzel fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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