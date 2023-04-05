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Haberler Galeri Şevval Şahin yine Photoshop'un dozunu kaçırdı! Zemini yamultan Şevval Şahin'i takipçileri ti'ye aldı!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:01

Şevval Şahin yine Photoshop'un dozunu kaçırdı! Zemini yamultan Şevval Şahin'i takipçileri ti'ye aldı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, güzelliğinin tescil olmasının ardından şöhreti yakaladı. Model olarak kariyerine devam eden Türkiye güzeli Şevval Şahin, diğer yandan özel yaşantısıyla da sık sık magazinde yer buluyor. Estetiksiz haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Şahin, yaptığı Photoshop'larla da adından söz ettiriyor. Tescilli güzel son olarak Photoshop'lu pozlarına bir yenisini daha ekledi. Giyiminde odasının yerini yamultan Şevval Şahin, takipçileri tarafından ti'ye alındı. İşte o paylaşım...

Şevval Şahin yine Photoshop’un dozunu kaçırdı! Zemini yamultan Şevval Şahin’i takipçileri ti’ye aldı!

Türkiye güzeli Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.

Şevval Şahin yine Photoshop’un dozunu kaçırdı! Zemini yamultan Şevval Şahin’i takipçileri ti’ye aldı!

Estetiksiz görüntüsüyle uzun süre gündem olan Miss Turkey 2018 güzeli seçilen Şevval Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Şevval Şahin yine Photoshop’un dozunu kaçırdı! Zemini yamultan Şevval Şahin’i takipçileri ti’ye aldı!

Ünlü model, özel hayatındaki hareketlilikle de ön plana çıkmayı başarıyor.

Şevval Şahin yine Photoshop’un dozunu kaçırdı! Zemini yamultan Şevval Şahin’i takipçileri ti’ye aldı!

Estetik harikası olduğu ortaya çıkan Şevval Şahin, son olarak Photoshop'lu pozlarına bir yenisini ekledi.

Şevval Şahin yine Photoshop’un dozunu kaçırdı! Zemini yamultan Şevval Şahin’i takipçileri ti’ye aldı!

Instagram hesabından giyinme odasında yeni bir paylaşım yapan Şahin, zemini yamultunca takipçilerinin dikkatini çekti.

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