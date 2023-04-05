Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:01

Şevval Şahin yine Photoshop'un dozunu kaçırdı! Zemini yamultan Şevval Şahin'i takipçileri ti'ye aldı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, güzelliğinin tescil olmasının ardından şöhreti yakaladı. Model olarak kariyerine devam eden Türkiye güzeli Şevval Şahin, diğer yandan özel yaşantısıyla da sık sık magazinde yer buluyor. Estetiksiz haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Şahin, yaptığı Photoshop'larla da adından söz ettiriyor. Tescilli güzel son olarak Photoshop'lu pozlarına bir yenisini daha ekledi. Giyiminde odasının yerini yamultan Şevval Şahin, takipçileri tarafından ti'ye alındı. İşte o paylaşım...