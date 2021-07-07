Şevval Şahin'den bunu kimse beklemiyordu! Yiğit Marcus Aral'dan sonra Kerem Kamışlı ile adı anılan Şevval Şahin'den şok hamle!

Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayırdıktan sonra Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, bu ilişkisine de geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu. Kısa sürede gönlünü Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'ya kaptıran Şevval Şahin, son hamlesiyle herkesi şaşırttı. Şahin'in sosyal medya hesabından takibe aldığı isim herkesi şoke etti. Şahin'in, Kerem Kamışlı ile ilişkisinin devam edip etmediği de merak konusu oldu...