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Haberler Galeri Şevval Şahin'den bunu kimse beklemiyordu! Yiğit Marcus Aral'dan sonra Kerem Kamışlı ile adı anılan Şevval Şahin'den şok hamle!
Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:52

Şevval Şahin'den bunu kimse beklemiyordu! Yiğit Marcus Aral'dan sonra Kerem Kamışlı ile adı anılan Şevval Şahin'den şok hamle!

Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayırdıktan sonra Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, bu ilişkisine de geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu. Kısa sürede gönlünü Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'ya kaptıran Şevval Şahin, son hamlesiyle herkesi şaşırttı. Şahin'in sosyal medya hesabından takibe aldığı isim herkesi şoke etti. Şahin'in, Kerem Kamışlı ile ilişkisinin devam edip etmediği de merak konusu oldu...

Şevval Şahin'den bunu kimse beklemiyordu! Yiğit Marcus Aral'dan sonra Kerem Kamışlı ile adı anılan Şevval Şahin'den şok hamle!

Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayıran Şahin, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Şevval Şahin'den bunu kimse beklemiyordu! Yiğit Marcus Aral'dan sonra Kerem Kamışlı ile adı anılan Şevval Şahin'den şok hamle!

Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda ise Yiğit Marcus Aral ile olan beraberliğini noktalamıştı.

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Şevval Şahin'den bunu kimse beklemiyordu! Yiğit Marcus Aral'dan sonra Kerem Kamışlı ile adı anılan Şevval Şahin'den şok hamle!

İş insanı Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi.

Şevval Şahin'den bunu kimse beklemiyordu! Yiğit Marcus Aral'dan sonra Kerem Kamışlı ile adı anılan Şevval Şahin'den şok hamle!

ESKİ SEVGİLİSİNİ TAKİBE ALDI

Şahin, geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı.

Şevval Şahin'den bunu kimse beklemiyordu! Yiğit Marcus Aral'dan sonra Kerem Kamışlı ile adı anılan Şevval Şahin'den şok hamle!

Syed Amir Ali Kirmani'de eski sevgilisini takibe aldı.

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