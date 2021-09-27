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Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 12:08

Şevval Şahin'in kıskançlık krizi! Yiğit Marcus Aral ile mesajlaşan Kayra Türkoviç'in üstüne yürüyüp tokatladı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, özel hayatlarındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral, ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin ile buluşan Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmasıyla gündem olmuştu. Şahin ile barıştıktan sonra adı şiddet olayına karışan Aral, feci şekilde dayak yemiş ve bunu Kerem Kamışlı'nın yaptırdığını iddia etmişti. Henüz olay soğumamıştı ki, bir şiddet haberi de Şevval Şahin'den geldi. Şahin'in, sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç'i tartakladığı öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

Şevval Şahin’in kıskançlık krizi! Yiğit Marcus Aral ile mesajlaşan Kayra Türkoviç’in üstüne yürüyüp tokatladı!

Magazin dünyasının olay aşıkları Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin'in adı şiddet olaylarıyla anılmaya devam ediyor.

Şevval Şahin’in kıskançlık krizi! Yiğit Marcus Aral ile mesajlaşan Kayra Türkoviç’in üstüne yürüyüp tokatladı!

Genç iş insanı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülmüştü.

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Şevval Şahin’in kıskançlık krizi! Yiğit Marcus Aral ile mesajlaşan Kayra Türkoviç’in üstüne yürüyüp tokatladı!

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; birbiri hakkındaki ağır suçlamalarını unutup aşklarına kaldıkları yerden devam eden ikiliden bu kez Şevval Şahin'in adı bir şiddet olayına karıştı.

Şevval Şahin’in kıskançlık krizi! Yiğit Marcus Aral ile mesajlaşan Kayra Türkoviç’in üstüne yürüyüp tokatladı!

İddiaya göre Şevval Şahin, daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Miss Turkey 2021'in finalistlerinden Kayra Türkoviç ile geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir defilede denk geldi.

Şevval Şahin’in kıskançlık krizi! Yiğit Marcus Aral ile mesajlaşan Kayra Türkoviç’in üstüne yürüyüp tokatladı!

Daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç'i görünce üzerine yürüyen Şahin'in, Türkoviç'i tartakladığı iddia edildi.

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