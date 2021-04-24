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Haberler Galeri Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan flaş çocuk açıklaması! "Çocuk olmadıkça evliliğe gerek yok" sözleriyle olay yaratmıştı...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 10:37

'in sevgilisi 'dan flaş çocuk açıklaması! "Çocuk olmadıkça evliliğe gerek yok" sözleriyle olay yaratmıştı...

Tescilli güzel ile iş insanı sevgilisi , son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, özellikle pandemi döneminde yaptıkları partiler ve gittikleri yurt dışı tatilleriyle tüm gözleri üzerlerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok." sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Yiğit Marcus Aral'dan yeni açıklama geldi. Aral, üzerlerinde baskısı olmadığını söyledi: "Kendimizi zorunlu hissetmiyoruz, sonuçta modern insanlarız."

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan flaş çocuk açıklaması! Çocuk olmadıkça evliliğe gerek yok sözleriyle olay yaratmıştı...

Tescilli güzel ile iş insanı sevgilisi , son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor.

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan flaş çocuk açıklaması! Çocuk olmadıkça evliliğe gerek yok sözleriyle olay yaratmıştı...

ve , özellikle pandemi döneminde yaptıkları partiler ve gittikleri yurt dışı tatilleriyle tüm gözleri üzerlerine çekiyor.

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Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan flaş çocuk açıklaması! Çocuk olmadıkça evliliğe gerek yok sözleriyle olay yaratmıştı...

ile sevgilisi , önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan flaş çocuk açıklaması! Çocuk olmadıkça evliliğe gerek yok sözleriyle olay yaratmıştı...

Yatırım uzmanı, Geçtiğimiz hafta söylediği "Çocuk olmadıkça evliliğe fazla gerek yok" açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti.

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan flaş çocuk açıklaması! Çocuk olmadıkça evliliğe gerek yok sözleriyle olay yaratmıştı...

"EVLİLİK BASKISI YOK"

, "Evliliğe tamamen karşı değilim. Aile baskısı olmadığı için biz de kendimizi zorunlu hissetmiyoruz, sonuçta modern insanlarız" şeklinde konuştu.

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