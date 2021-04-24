Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan flaş çocuk açıklaması! Çocuk olmadıkça evliliğe gerek yok sözleriyle olay yaratmıştı...

Tescilli güzel Şevval Şahin ile iş insanı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, özellikle pandemi döneminde yaptıkları partiler ve gittikleri yurt dışı tatilleriyle tüm gözleri üzerlerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok." sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Yiğit Marcus Aral'dan yeni açıklama geldi. Aral, üzerlerinde evlilik baskısı olmadığını söyledi: "Kendimizi zorunlu hissetmiyoruz, sonuçta modern insanlarız."