Giriş Tarihi: 01.04.2022 13:33
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
13:33
Şeyma Subaşı ateş kırmızısı süper minisi ile yürek hoplattı! Süper minisi ile cüretkar dans!
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı, son olarak çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı ile samimi şekilde yakalanmıştı. Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilen fenomen Şeyma Subaşı son paylaşımı ile sosyal medyayı yaktı geçti. Derin sırt dekolteli, ateş kırmızısı süper mini elbisesiyle kameraya dans eden Şeyma Subaşı yürek hoplattı. Şeyma Subaşı'nın cüretkar dansı "Hakan Sabancı'ya mı bu haller?" yorumlarını beraberinde getirdi. Hakan Sabancı ile aşk haberleriyle adını duyuran Aygün Aydın Şeyma Subaşı'na ağza alınmayacak sözler söylemişti. Aygün Aydın'ın hedefine koyduğu Şeyma Subaşı'nın ise keyifli halleri sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın kırmızı süper minisi ile seksi pozları...