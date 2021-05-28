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Haberler Galeri Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı karnını gizleyince kendini ele verdi!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 14:54

hamile mi? Mısırlı milyarder ile aşk yaşayan karnını gizleyince kendini ele verdi!

, son dönemde Mısırlı milyarder ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmüyor. İtalyan DJ 'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Mohammed Alsaloussi'de bulan , her hareketi ve paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini nikah masasına taşıyacağının müjdesini veren Subaşı, son paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı. Paylaştığı karelerde eliyle karnını gizleyen Şeyma Subaşı'ya "Hamile mi?", "Bebek göründü" yorumları yağdı!

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı karnını gizleyince kendini ele verdi!

Mısırlı milyarder sevgilisi ile uzun zamandır aşk yaşayan birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı karnını gizleyince kendini ele verdi!

Düğün hazırlıklarına başlayan çift bir yandan da dünyayı gezmeye devam ediyor.

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Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı karnını gizleyince kendini ele verdi!

Amerika, Bali, Dubai ve son olarak da Ibıza'ya giden çift aşk kareleriyle adından söz ettiriyor.

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı karnını gizleyince kendini ele verdi!

ELİYLE KAPATTI

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı karnını gizleyince kendini ele verdi!

Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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