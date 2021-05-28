Şeyma Subaşı hamile mi? Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı karnını gizleyince kendini ele verdi!

Şeyma Subaşı, son dönemde Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmüyor. İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Mohammed Alsaloussi'de bulan Şeyma Subaşı, her hareketi ve paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini nikah masasına taşıyacağının müjdesini veren Subaşı, son paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı. Paylaştığı karelerde eliyle karnını gizleyen Şeyma Subaşı'ya "Hamile mi?", "Bebek göründü" yorumları yağdı!