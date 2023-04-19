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Haberler Galeri Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğünün detayları ortaya çıktı! Erkek tarafının ezici üstünlüğü olacak!
Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:17

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğünün detayları ortaya çıktı! Erkek tarafının ezici üstünlüğü olacak!

İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğününe sayılı günler kaldı. Şeyma Subaşı'nın düğün detaylarını GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. Daha önce Şeyma Subaşı'nın Marakeş'te gerçekleşecek olan düğününe 15 kişiyi davet edeceğini yazan Bülent Cankurt isimlere de ulaştı. İşte 5 Mayıs'da evlenecek olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğününün detayları...

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin düğünün detayları ortaya çıktı! Erkek tarafının ezici üstünlüğü olacak!

Olayların kadını Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin düğünün detayları ortaya çıktı! Erkek tarafının ezici üstünlüğü olacak!

Merakları gidereyim; Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacak.

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Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin düğünün detayları ortaya çıktı! Erkek tarafının ezici üstünlüğü olacak!

Düğünün startı, 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle verilecek. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin düğünün detayları ortaya çıktı! Erkek tarafının ezici üstünlüğü olacak!

Ardından 01.00 kadar sürecek bir parti yapılacak.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin düğünün detayları ortaya çıktı! Erkek tarafının ezici üstünlüğü olacak!

Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek.

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