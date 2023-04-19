Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:08
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
08:17
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğünün detayları ortaya çıktı! Erkek tarafının ezici üstünlüğü olacak!
İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğününe sayılı günler kaldı. Şeyma Subaşı'nın düğün detaylarını GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. Daha önce Şeyma Subaşı'nın Marakeş'te gerçekleşecek olan düğününe 15 kişiyi davet edeceğini yazan Bülent Cankurt isimlere de ulaştı. İşte 5 Mayıs'da evlenecek olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğününün detayları...