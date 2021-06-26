Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, İngilizce bir metin yayınlayarak; "Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.