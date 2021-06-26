Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!
Giriş Tarihi: 26.06.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 09:43

Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!

Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Her hareketiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı'nın, hamile olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları başta net bir dille yalanlayan fenomen, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu itiraf etti. Fakat acı haber önceki gün geldi, Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti. Subaşı, acısından bir gün sonra soluğu İbiza sahillerinde aldı. Arkadaşlarıyla plajda görüntülenen Subaşı'nın tektaşının da parmağında olmaması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Şeyma'dan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!

Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Her hareketiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti.

Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!

Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı'nın, hamile olduğu iddia edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, İngilizce bir metin yayınlayarak; "Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Ancak bu açıklamadan bir gün sonra Subaşı, bebeğini kaybettiğini, "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" açıklamasıyla duyurdu.

Şeyma Subaşı isyan bayrağını çekti! Tektaşını çıkaran Şeyma Subaşı'dan çok sert Mohammed Alsaloussi açıklaması!

ARKADAŞLARIYLA SAHİLDE

Tüm bu yaşananların ardından Ibiza'da görüntülenen sosyal medya fenomeninin yanında Mohammed Alsaloussi yoktu. Subaşı, bunun yerine arkadaşlarıyla birlikte kumsalda bir gün geçirdi.

SON DAKİKA