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  • Şeyma Subaşı itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

Kısa süre önce evliliği biten şoke eden açıklamalar yaptı. Boşandıktan sonra ismi birçok kişiyle anılan Şeyma Subaşı, hayatında birinin olup olmadığı konusuna da açıklık getirdi. Sosyal medyada olay olan DJ Guido Senia ile birlikteliğinin kanıtı niteliğindeki fotoğraflar hakkında yorum yapan Şeyma Subaşı, "Birkaç kere aynı ortamlarda bulunmuştuk. Boşandıktan sonra bir tık daha yakınlaştık." diyerek herkesi şoke etti. İşte Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan açıklamaları ve Şeyma Subaşı ile ilgili bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 27.01.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 16:43
Şeyma Subaşı itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

Şeyma Subaşı itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

; biten evliliği, boşanması, ve değişen hayatı ile ilgili açıklamalar yaptı. Hürriyet'e konuşan Şeyma Subaşı, bilinmeyenleriyle şoke etti. İşte Şeyma Subaşı'nın açıklamaları...

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Şeyma Subaşı itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

Hızına yetişmek mümkün değil Şeyma! En son konuştuğumuzda Acun sana çok aşıktı! Öyle demiştin. Sonra küt diye boşandınız… Neler oldu? Bu noktaya nasıl gelindi?

Hayat dediğin şey, tam da bu! Dünü biliyorsun, yaşadığın anı biliyorsun ama yarını kestiremiyorsun. O yüzden ben hep kaderci oldum: "Bir anda her şey değişebilir. Ayağım takılır düşerim ya da başıma bir şey başıma gelebilir!" Önemli olan tek şey, çocuğumun, ailemin, sevdiklerimin ve benim sağlığım. Gerisi, olacağına varıyor "Acun bana çok aşık!" lafı, o konuştuğumuz zaman dilimi için geçerliydi…

Şeyma Subaşı itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

İyi de bu kadar hızlı mı değişir duygular?

Buna cevap vermeyeceğim. Ama gerçekten aşıktı. Yalan değil yani. Fakat dediğim gibi, kimse yarın ne olacak bilemiyor.

Şeyma Subaşı itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

Ben Acun'la ilgili detaylı konuşamayacağını aranızda bir protokol olduğunu, bunun da bir yaptırımı olduğunu biliyorum. Sadece senin açını soracağım… Siz, ayrı noktalara mı büyüdünüz?

18 yaşında birlikte olmaya başladığımız için, onunla büyümüş oldum. Ve ister istemez onun hayatını yaşadım… Hep onun sevdiği şeyleri yapıp, aslında onları ben de seviyorum ve mutlu oluyorum sandım. Evet, bana inanılmaz güzel şeyler kattı. Ayaklarının üzerinde durabilen bu güçlü bir kadınsam sebebi Acun'dur! Ona çok şey borçluyum. Yaşadığım onca kötü şeye rağmen, hiçbir koşulda yıkılmamamı sağlayan Acun Ilıcalı'dır. Hala büyük hayranlık hissediyorum ve her zaman ona teşekkür ediyorum.

Şeyma Subaşı itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

O olmasa, sen var olamaz mıydın?

Öyle de demeyelim… Bu da kader. Biraz da kişilik. Varlıklı insanlarla birlikte olan, evlenen pek çok kadın var, ama onlar kendilerini benim kadar geliştiremediler. Ben durumu kendi lehime çevirebildim. Benim kendi bir tarzım var. Yaratıcılığım var. Kabul ederler, etmezler bir vizyonum var. Bu kadar geziyorum, bir dünya görüşüm oluştu.

Şeyma Subaşı itiraf etti! İşte Şeyma Subaşı'nın hiç bilinmeyenleri...

Yani sen ondan bir sürü şey öğrendin ama aynı anda sen de geliştin…

Aynen öyle! Acun'dan doğru şeyleri aldım diyelim… Ama son 3-4 senedir arkadaş grubum değişti. Yurtdışına daha çok gitmeye başladım ve daha farklı insanları, kültürleri, müzikleri tanıdım. Ve mesela olarak aslında R&B müziğini sevmediğimi fark ettim…

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