Şeyma Subaşı Meedo’yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan Şeyma Subaşı’yı gözlüğü ele verdi!

Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:43

Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşıyordu. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçen günlerde yeniden ayrıldı. Ayrılığı kişisel hesabından duyuran Şeyma Subaşı, biten ilişkisinin ardından Türkiye'ye döndü. Sosyal medyadaki paylaşımlarına hız veren fenomen, son pozuyla dalga konusu oldu. Tavla oynarken fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gözlüğünden fark edilen detaya göre tavlayı kendi başına oynadığı görüldü. Subaşı hakkında, "Meedo'yu kıskandıracağım derken rezil oldu" yorumları yapıldı. İşte Şeyma Subaşı'nın dalga konusu olduğu o paylaşımı...